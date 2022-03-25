Лесопромышленники Карелии могут не опасаться проверок Рослесхоза

Федеральное агентство лесного хозяйства ввело мораторий на плановые проверки в сфере лесопромышленного комплекса.

Рослесхоз и его территориальные органы в федеральных округах отменили плановые выездные проверки предприятий лесопромышленного комплекса до конца 2022 года. Как пояснили в Федеральном агентстве лесного хозяйства, эта мера направлена на снижение административной нагрузки на бизнес в текущих экономических условиях.

В частности, введен мораторий на плановые проверки в рамках государственного надзора в сфере транспортировки, хранения древесины, производства продукции переработки древесины, а также учета сделок с ними. Однако, как отметил глава Рослесхоза Иван Советников, контроль за оборотом древесины по средствам системы ЛесЕГАИС будет продолжаться.