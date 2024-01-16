Лесовоз и легковушка жестко столкнулись на юго-западе Карелии, пострадала женщина

Пассажирку легкового авто с травмами увезли в больницу.

О дорожной аварии рассказали в 38 пожарно-спасательной части Сортавалы.

В среду, 17 января, в 12.52 диспетчеру пожарной охраны поступила информация о ДТП с участием двух автомобилей на дороге к поселку Лавиярви на подъезде к поселку Куокканиэми в Сортавальском районе. Речь также шла о пострадавшем.

На место выехал дежурный караул 38 ПСЧ Сортавалы. Спасатели осмотрели место происшествия. Было установлено, что там столкнулись два автомобиля — грузовой Вольво и легковой Рено Логан. Пассажирка легковушки получила травмы и была госпитализирована в ЦРБ Сортавалы.

Для предотвращения возгорания автомобиля спасатели отключили аккумулятор — пришлось использовать гидравлический инструмент.