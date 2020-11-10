Летчики устроили воздушный бой над Карелией (ВИДЕО)

В Карелии летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали ведение высокоманевренного воздушного боя.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипажи новейших сверхзвуковых истребителей Су-35С, выполняя взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Кроме того, лётчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации.

Во время выполнения задач, тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.