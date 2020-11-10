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Летчики устроили воздушный бой над Карелией (ВИДЕО)

Новости. Общество
13:58, 11 Ноября 2020
фото: © Пресс-служба Западного военного округа
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В Карелии летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отработали ведение высокоманевренного воздушного боя.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, экипажи новейших сверхзвуковых истребителей Су-35С, выполняя взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы ведения воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Кроме того, лётчики отработали взаимодействие с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями объединения, пилотирования по заданному маршруту и ухода от средств поражения условного противника, а также вопросы аэронавигации.

Во время выполнения задач, тактические манёвры выполнялись на больших, малых и предельно малых высотах.

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Комментарии

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Ио
2020-11-11 14:10:46
Какое государство такие и приоритеты в расходовании денег . Вояки все никак не наиграются, а по дорогам проехать не возможно.
кир
2020-11-11 17:14:54
Ио, не твоего умишки дело. Вали к финнам.
Гость
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