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"Летим мы на крыльях, "баранку" сжимая": водитель пожарной машины из Карелии написал стихотворение

Новости. Общество
13:08, 22 Декабря 2020
фото: МЧС по Республике Карелия / ВК / скриншот видео
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Карельское МЧС опубликовало клип, в котором звучит стихотворение, написанное водителем пожарной машины Алексеем Смирновым.

Ролик с записью работы карельских спасателей размещен в паблике республиканского МЧС. Видео сопровождено декламацией стихотворения о труде пожарных.

Автором стихотворения и видео является водитель пожарной машины Алексей Смирнов. 

"Для водителя спецтехники одинаково важна как скорость, так и аккуратность вождения, а это в наших далеко не идеальных дорожных условиях – вещь труднодостижимая. Кроме того, в задачи водителя входит не только доставка дежурного караула к месту назначения, но и обеспечение работы автоцистерны, подача воды, а при необходимости – и работа на пожаре. Водители пожарных машин также обучены пожаротушению и действиям в непригодной для дыхания среде", - заявляют авторы паблика.

 

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