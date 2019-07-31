"Лежачие полицейские" появились у детских садов и школ Петрозаводска

Завершены дорожные работы, связанные с модернизацией восьми пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Петрозаводска, сообщили в городской мэрии.

Мероприятия выполнены в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения".

Обновленные переходы оборудованы искусственными неровностями, на них нанесена разметка, рядом смонтированы ограждения. В ближайшее время специалисты МУППЭС осуществят подключение установленных в этих местах мигающих светодиодных светофоров.

Напомним, с июня в столице Карелии для безопасности пешеходов переоборудованы участки дорог по адресам: ул. Антонова, 10 (средняя школа №3), ул. Антонова, 12 (детский сад №61), ул. Балтийская, 11 (детский сад №91, МВСОУ "Центр образования"), ул. Древлянка, 19 (детский сад №112), ул. Ключевая, 26 (детский сад №64), ул. Мелентьевой, 44 (детский сад №49), ул. Парфенова, 2 (средняя школа №2), ул. Сулажгорская, 4, к. 1 (средняя школа №12).