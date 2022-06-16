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Льготная ипотека до 5%

Новости. Общество
00:01, 26 Июня 2022

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Работа ведётся в рамках указа Президента.

Правительство утвердило параметры льготной ипотечной программы для специалистов, работающих в сфере информационных технологий. Главная задача — поддержать IT-сектор в сложившейся экономической ситуации и создать комфортные условия для работников отрасли.

Получить льготный кредит на покупку квартиры смогут специалисты в возрасте от 22 до 45 лет, работающие в аккредитованных IT-компаниях. Льготная ставка для них будет составлять до 5% годовых. Максимальный размер кредита для жителей регионов с численностью населения не менее 1 миллиона человек — 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей.

Есть требования и по зарплате. Она должна быть не ниже 150 тыс. рублей в месяц до вычета подоходного налога (НДФЛ) в регионах, где свыше миллиона жителей, и не менее 100 тыс. рублей — в остальных субъектах.

«Рассчитываем, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд рублей», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 4 мая. Глава кабмина поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко внимательно следить за реализацией этой программы.

Подобрать квартиру по льготной ипотеке в столице Карелии вам помогут специалисты строительной компании "Баренц Групп".

Компания предлагает большой выбор квартир на первой береговой линии Онежского озера. На данный момент в продаже квартиры в новом жилом районе «TALOJARVI» город у воды и в Жилом доме «Onegin».

«TALOJARVI» город у воды

Расположен на пересечении ул. Зайцева и ул. Заводской, вдоль Соломенского шоссе.

https://go.2gis.com/0s2ci2

Комплекс состоит из ансамбля 21 монолитного дома разной этажности. Важным преимуществом являются видовые характеристики квартир с панорамным остеклением.

Район с полностью развитой инфраструктурой:

• большой парк в центре
• обустроенная набережная
• велодорожки
• детские площадки для детей разных возрастов
• места для отдыха и развлечений
• скейт — парк
• баскетбольная и спортивные площадки
• множество беседок и уютных уголков для спокойного отдыха

 

Наблюдать за ходом строительства «TALOJARVI» город у воды можно в режиме online.

Жилой дом Onegin

Onegin расположен на пересечении улиц Ригачина и Державина. В 5 минутах от Онежской набережной.

https://go.2gis.com/gpbwp

Важным преимуществом этого дома является подземный паркинг и панорамные виды на Онежское озеро практически из каждой квартиры.

Инфраструктура:

• Рядом Державинский лицей
• Набережная и парк
• Поликлиника
• Парки и скверы
• Школы и детские сады в шаговой доступности
• Остановки общественного транспорта

 

Наблюдать за ходом строительства жилого дома «Onegin» можно в режиме online. 

За более подробной информацией по наличию квартир и их стоимости обращайтесь к специалистам отдела продаж "Баренц Групп" по телефону: 331-331.

Посмотреть варианты планировок можно на сайте: barenz.group

Условия льготной ипотеки для IT-специалистов:

• ставка — 5% (регионы могут субсидировать ставку);
размер кредита: 18 млн руб. — для городов-миллионников, 9 млн руб. — для остальных регионов;
• возраст — от 22 до 44 (включительно) лет;
• доходы — 150 тыс. руб. в месяц для городов-миллионников, 100 тыс. руб. в месяц для всех остальных регионов;
• Размер первоначального взноса — от 15% стоимости объекта;
• Срок кредитования — до 30 лет;
• срок действия программы — до 31 декабря 2024 года.

Кто подпадает под действие программы:

Участники льготной программы — специалисты IT-компаний, занимающиеся разработкой ПО, планированием и проектированием, а также подготовкой к эксплуатации и сопровождением компьютерных систем, деятельностью, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий, а также созданием баз данных и информационных ресурсов.
На льготную ипотеку могут претендовать сотрудники тех компаний, которым деятельность в сфере IT приносит не менее 90% от общего объема доходов, а численность сотрудников составляет не менее семи человек. В соответствии с требованиями проекта постановления воспользоваться правом на получение льготного кредита могут сотрудники ИT-компаний, имеющим ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1.
Кроме того, организация-работодатель должна быть включена в реестр аккредитованных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций организаций, которые работают в области информационных технологий и пользуются налоговыми льготами не менее одного квартала. В настоящее время в Минцифры работают над созданием отдельного реестра компаний. После окончания работы обновленный реестр передадут «Дом РФ», который курирует программу льготной ипотеки для IT-специалистов.

На что можно оформить льготную ипотеку:

• приобретение строящегося жилья в многоквартирных домах, домах блокированной застройки, в том числе с земельными участками;
• приобретение готового жилья в многоквартирных домах, в домах блокированной застройки, в том числе с земельными участками, по ДДУ;
• приобретение ИЖД в границах территорий малоэтажных жилых комплексов;
• приобретение находящихся на этапе строительства ИЖД в границах территорий малоэтажных жилых комплексов;
• приобретение не находящихся в границах территорий малоэтажных жилых комплексов ИЖД на земельных участках;
• для оплаты работ по строительству ИЖД на земельных участках, если указанное строительство осуществляется по одному или нескольким договорам подряда.

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459

ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН»
Адрес: город Петрозаводск, пр.Карла Маркса, д. 1-А ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042

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