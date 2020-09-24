Льготная ипотека – главное успеть

Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.

Мечта о своей собственной квартире для большинства из нас неизбежно связана с ипотечным кредитованием. И если еще два года назад счастливчиками считались те, кто взял жилищный кредит под 9,4% годовых, то в 2020 году, по прогнозам экспертов, половина ипотечных кредитов на новостройки в нашей стране может быть выдана с привлечением льготной "президентской" ипотеки. Ставка по ней оставляет всего 6,5%, а в ряде банков она еще ниже.



Программа "Господдержка 2020" выгодна, вот только важно успеть ею воспользоваться, так как действует она до 1 ноября текущего года. К тому же начала расти цена квадратного метра. По данным ДомКлик от Сбербанка, за последние два месяца стоимость жилья на первичном рынке недвижимости в Петрозаводске увеличилась почти на 1%, на вторичном аж на 6,4%. И эта тенденция, по прогнозам экспертов, в ближайшее время сохранится.

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