Льготникам напомнили о выборе формы получения соцуслуг до 1 октября

До начала октября федеральные льготники должны определиться с формой набора получения социальных услуг.

Отделение Социального фонда Карелии напомнило о выборе формы получения набора услуг для федеральных льготников.

Всего существуют две формы получения соцуслуг. Это либо денежное довольствие, 1 тысяча 469 рублей, либо услуги в натуральном виде: лекарства, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

До 1 октября обратиться с заявлением в социальный фонд могут те, кто хочет сменить форму получения услуг. Те же, кто менять не планирует, по умолчанию будут продолжать получать соцуслуги в том же виде, что и годом ранее.

Подать заявление об изменении формы получения набора услуг можно в личном кабинете на портале госуслуг, в клиентской службе Социального фонда или многофункциональном центре. Указанный вариант начнет действовать с 1 января следующего года.

В Соцфонде напомнили, что федеральными льготниками являются инвалиды, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Севастополя» и некоторые другие.