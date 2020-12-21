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Льготы для бизнеса в Карелии помогут замедлить рост налоговой нагрузки, считает Союз потребительских обществ

Новости. Экономика
14:18, 22 Декабря 2020
фото: Рустам Загидуллин/Интерпресс/ТАСС
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Союз потребительских обществ Карелии считает, что принятые властями меры для смягчения последствий отмены ЕНВД позволят снизить рост налоговой нагрузки на бизнес.

Об этом сообщила руководитель Союза Надежда Владимирова.

Она оценила принятый в Карелии закон для снижения налоговой нагрузки на предпринимателей, которые с 1 января вынуждены перейти с ЕНВД на другие системы налогообложения.

"В настоящее время участники Союза потребительских обществ Республики Карелия просчитывают финансовые аспекты перехода на упрощенную систему налогообложения. Но уже сегодня можно сказать, что переход на упрощенку, с учетом планируемых налоговых послаблений, незначительно увеличит налоговую нагрузку на предприятия, а также позволит  упростить ведение бухгалтерского учета и отчетности" - считает руководитель Союза.

Подробнее об отмене ЕНВД читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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