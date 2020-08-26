Личные данные пользователей 55 тыс. банковских карт утекли в интернет

Банк России предупредил кредитные организации об утечке данных 55 тыс. карт.
Об этом рассказали РБК источники в банковском секторе.
Платежная система Visa также проинформировала кредитные организации об утечке.
База данных содержит первые шесть и последние четыре цифры номера карты, срок ее действия, указание платежной системы и банка, который выпустил карту, а также ФИО, контактные данные (телефон и электронная почта) и адрес проживания.
Откуда произошла утечка, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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