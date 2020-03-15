Лидер профсоюзов Карелии посоветовал держаться друг от друга за два метра из-за коронавируса

В профсоюзе Карелии сделали плакат-памятку, на котором написали рекомендации, как вести себя с людьми во время пандемии коронавируса.

"Дорогие друзья, очень многие переживают по поводу работы, особенно те, кто массово общаются с людьми, - написал лидер профсоюза Карелии Илья Косенков. - Вот вам мною сделанный практический плакат - рекомендация, который можно распечатать в pdf и вполне использовать в своей организации уже с понедельника. Напоминаю, что инкубационный период вируса, в том числе без проявлений, может длиться до 14 дней - человек будет заражать,с не имея признаков инфекции. Будьте здоровы!"