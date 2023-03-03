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Лидер «Справедливой России» в Карелии отрицает, что набрал долгов более чем на 800 тыс. рублей

Новости. Общество
15:34, 05 Марта 2023
фото: Законодательное собрание Карелии

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Петрозаводский городской суд частично удовлетворил  иск депутата парламента Карелии Марии Гоголевой к ее коллеге и в недавнем прошлом соратнику по партии «Справедливая Россия» Ройне Изюмову.

Суд взыскал с Изюмова в пользу его бывшей партийной соратницы более 829 тысяч рублей. По словам Гоголевой, эти деньги она ему давала в долг и рассчитывала вернуть.

Представитель ответчика Елен Пальцева с предъявленным иском не согласилась.

«Мы полагаем, что выписка по счету о переводе денежных средств с одной карты на другую лишь удостоверяет факт передачи определенной денежной суммы, однако не является соглашением сторон в письменной форме, свидетельствующим о волеизъявлении обеих сторон на установление заемного обязательства. Договор займа в письменной форме с Гоголевой не заключался, расписки о получении средств и их возврата Изюмов как ответчик не составлял, поэтому полагаем, что правовых оснований для удовлетворения исковых требований в данном деле нет», — подчеркнула Елена Пальцева.

Подробнее о суде читайте в статье «Как депутат Гоголева отсудила деньги у депутата Изюмова».

 

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