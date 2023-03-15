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Лидер «справедливороссов» в Карелии выступил против введения масочного режима

Новости. Общество
15:23, 16 Марта 2023
фото: Ройне Изюмов / ВК

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Ройне Изюмов высказался по поводу инициативы о введении в республике обязательного масочного режима.

Глава регионального отделения партии «Справедливая Россия» Ройне Изюмов высказался против введения в Карелии обязательного масочного режима. Ранее с подобным предложением к главе республики обратился министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

«Категорически не поддерживаю инициативу! Мы уже это проходили, но даже тогда, во времена всемирной пандемии, эффективность масок ставилась специалистами под сомнение», — написал руководитель карельских «справедливороссов» на своей странице в соцсети.

Ройне Изюмов высказал мнение, что маски скорее могут служить  рассадником болезней, чем защитой от них.

Глава фракции «Справедливой России» подчеркнул, что безопасность важна, однако ношение масок должно быть добровольным.

Ранее глава Минздрав Карелии предложил ввести в республике обязательный масочный режим.

 

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