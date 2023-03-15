Глава Минздава Карелии предложил ввести обязательный масочный режим

Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков считает, что ситуация с заболеваемость коронавирусом и ОРВИ может выйти в регионе из-под контроля.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков обратился сегодня к руководителю республики Артуру Парфенчикову с предложением ввести обязательный масочный режим. По его мнению, нельзя с уверенностью говорить, что пандемия коронавируса закончилась и что эпидемии больше не будет. Об этом Охлопков пишет на своей странице в соцсети.

«Сейчас на основании статистики, обращений специалистов инфекционной больницы и поликлиник мы отмечаем рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Всегда есть вероятность, что ситуация выйдет из-под контроля. Например, если появится какой-то супервирулентный штамм коронавируса, мутация которого позволит ему с новой силой распространяться по миру, игнорируя полученный ранее населением иммунитет. Сейчас угроза для жизни людей не так высока, но даже легко протекающий «омикрон» вызывает в организме очень серьёзные изменения, которые в дальнейшем могут плохо сказаться на здоровье. В этом смысле COVID-19 по-прежнему представляет большую проблему. Считаю, что нам нужно всерьез задуматься о возвращении обязательного масочного режима», - пишет министр здравоохранения республики.

Напомним, режим обязательного ношения масок в Карелии был приостановлен 1 июня 2022 года, когда заболеваемость коронавирусом снизилась почти в три раза.