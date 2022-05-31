Масочный режим отменен в Карелии (СРОЧНО)

Режим обязательного ношения масок в Карелии приостановлен, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Глава Карелии рассказал, что обращался к главному санитарному врачу России Анне Поповой с просьбой отменить обязательное ношение масок, так как заболеваемость коронавирусом снизилась почти в три раза, также снизилась заболеваемость внебольничными пневмониями и ОРВИ.

«На основании этих данных главный санитарный врач республики Людмила Котович направила нам ответ, в котором уведомила о приостановлении требования обязательного ношение масок со стороны Роспотребнадзора. Теперь это только рекомендация — особенно для людей из групп риска и старше 65 лет», — сообщил Артур Парфенчиков.

Глава напомнил, что все региональные антикоронавирусные ограничения мы отменили ранее.