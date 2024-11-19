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Ремонт продолжается, условия улучшаются в республиканском противотуберкулезном диспансере

Новости. Общество
18:20, 20 Ноября 2024
фото: © Михаил Охлопков / VK

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В Республиканском противотуберкулезном диспансере продолжают создавать комфортные условия для пациентов и персонала.

Михаил Охлопков, министр здравоохранения Карелии, сообщил о завершении очередного этапа капитального ремонта Республиканского противотуберкулезного диспансера. Работы по модернизации медицинского учреждения ведутся планомерно и уже приносят ощутимые результаты.

Как отметил Охлопков, холл диспансера практически полностью обновлен. Рабочие провели все необходимые коммуникации, установили новый потолок, оформили террасы и создали комфортные зоны отдыха. Была расширена зона регистратуры, оборудован гардероб и туалет для людей с ограниченными возможностями. В ближайшее время в холле появятся новые пластиковые окна, радиаторы отопления и современная мебель.

Михаил Охлопков также поручил руководству диспансера разработать оригинальный дизайн для четырех колонн в холле, чтобы сделать интерьер еще более привлекательным.

Кроме того, практически завершен ремонт крыльца главного входа.

Охлопков напомнил, что масштабный ремонт Республиканского противотуберкулезного диспансера начался три года назад. За это время были отремонтированы практически все помещения учреждения, включая отделения, кабинеты специалистов, актовый зал и вспомогательные помещения.

В ближайших планах — благоустройство территории диспансера.

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