Лишь 3% жителей Северо-Запада положительно оценили влияние спецоперации на свою работу

В ходе опроса выяснилось отношение жителей регионов СЗФО к спецоперации, мобилизации и санкциям — более половины оценили их влияние на свою карьеру негативно.

Служба исследований площадки интернет-рекрутинга hh.ru провела исследование по всей России, в ходе которой выяснялось, как события 2022 года — спецоперация, мобилизация, санкции — повлияли на карьеру занятых жителей страны.

В ходе опроса по регионам Северо-Западного федерального округа, в том числе в Карелии, выяснилось, что лишь 3% работающих людей положительно оценивают влияние событий нынешнего года на свою карьеру — на 1% меньше, чем в среднем по России.

При этом 45% опрошенных оценили влияние СВО на работу однозначно негативно, а еще 21% — скорее негативно. Это на 2% меньше, чем в среднем по стране. Еще 31% опрошенных не заметили каких-то изменений в своей карьере за 2022 год.

Спокойнее всего на СВО отреагировали представители сфер «Безопасность» и «Бухгалтерия» (сразу по 42% из них сообщили, что эти события никак не отразились на их работе), «Медицина, фармацевтика» (40%), «Рабочий персонал» (39%) и «Госслужба, НКО» (38%). Негативное влияние заметили в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа» (84%), «Маркетинг, реклама, PR» (83%), «ИТ, интернет, телеком» (75%), «Продажи» (73%), «Банки, инвестиции, лизинг» (72%).