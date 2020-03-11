Литейный завод планирует увеличить объемы производства в три раза

В рамках поручений Госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии продолжается развитие и модернизация одного из крупнейших предприятий республики – Литейного завода "Петрозаводскмаш", сообщили в Минэке Карелии.

Сегодня исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев посетил Литейный завод в Петрозаводске и встретился с директором предприятия Вадимом Тряпичкиным и руководителем департамента по внешним связям Алексеем Батоговым.

ООО "Литейный завод "Петрозаводскмаш" – единственный в России и странах СНГ изготовитель чугунных фасонных отливок массой более 100 тонн, в т.ч. из высокопрочного чугуна. Завод производит индивидуальные и мелкосерийные отливки практически из всех марок чугунов с пластинчатым и шаровидным графитом, легированных чугунов с высокой износостойкостью и коррозионной стойкостью, немагнитных и жаростойких чугунов. Основная продукция – валы VACROLL и сушильные цилиндры для целлюлозно–бумажной отрасли, корпуса опорно–упорных подшипников и опорные плиты для машиностроения, изложницы и поддоны для металлургии, а также опорные стаканы для атомной промышленности.

По данным руководства ООО "ЛЗ "Петрозаводскмаш", в 2020 году планируется увеличение объемов производства продукции в 3 раза по сравнению с 2019 годом. Общее поступление налоговых взносов составит 74 млн рублей, из которых в региональный бюджет поступят 36 млн. рублей, а в местный бюджет – 9,5 млн. При этом среднесписочная численность работников увеличится до 480 человек, средняя заработная плата составит 54 тысяч рублей.

В настоящее время на предприятии проводится освоение и увеличение объёмов производства литых чугунных компонентов дизельных двигателей: блоки цилиндров, втулок и крышек цилиндров.

Для расширения продуктового ряда выпускаемой продукции и загрузки существующих мощностей потребуется произвести техническое перевооружение производства.

Загрузка мощностей предприятия возможна за счет потребности российских машиностроительных предприятий, в том числе предприятий группы Трансмашхолдинг – АО "Пензадизельмаш", ОАО "Коломенский завод".

На данный момент заготовки блоков цилиндров крупных дизельных двигателей не производится на территории Российской Федерации и поставляются на предприятия машиностроения из–за границы.

Создание на базе предприятия ООО "ЛЗ ПМЗ" центра компетенций литейного производства предполагает существенный объем инвестиций в модернизацию производства, по предварительным оценкам, может составить около 700 млн рублей. Бизнес–план модернизации ООО "ЛЗ ПМЗ" находится в процессе согласования и в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение акционеров.

"Правительство Карелии проводит работу по развитию и поддержке предприятия. В настоящее время прорабатывается возможность заключения соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в рамках развития литейного производства и поддержке ООО "Литейный завод – Петрозаводскмаш" между рравительством республики Карелия и АО "Трансмашхолдинг", – отметил Олег Ермолаев

Развитие и модернизация ООО "Литейный завод–Петрозаводскмаш" ведется в рамках поручений государственной комиссии по подготовке к 100–летию Республики Карелия, возглавляемой Секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.