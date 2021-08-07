Ливни, грозы и порывистый ветер угрожают сегодня Карелии

Синоптики предупреждают жителей республики о визите неблагоприятного погодного явления.

Карельский ЦГМС информирует о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении. Сегодня с 10-13 часов местами, преимущественно по южным и центральным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра порывами 15 м/с. Предупреждение размещено в паблике МЧС.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский ГО, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Общие рекомендации: не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневых канализаций, водоотводных канав; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.