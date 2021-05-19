Реклама на сайте
Прислать новость
В Карелии разыскивается мужчина, подозреваемый в педофилии 1
19.05.2021 16:41
В Петрозаводске разыскивается водитель, заблокировавший проезд на перекрестке (ВИДЕО)
19.05.2021 15:17
В Карелии резко похолодает на 13 градусов 8
19.05.2021 14:31
Будущий прокурор Карелии работал в Епархии 5
19.05.2021 16:15

Ливни, грозы и штормовой ветер надвигаются на Карелию

Новости. Погода
10:28, 20 Мая 2021
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

МЧС в Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий на территории южных и центральных районов республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 20 мая местами, преимущественно по южным и центральным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Самуил
2021-05-20 12:27:58
Недоделок от поциента новозначного не промокнет. Главврач нормально подсуетился, настоящий хозяйственник, и нехилый врач между прочим!
Футболист
2021-05-20 10:43:12
Блин,на зонтик не накопил!?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.05.2021, 14:30
Жителей Карелии, отказавшихся от ковид-прививки, предлагают ограничить в правах
15.05.2021, 13:51
Руководство музея «Кижи» зарабатывает по 200-700 тыс. рублей в месяц
16.05.2021, 14:52
Жители Петрозаводска шокированы «прибежищем маргиналов» (ФОТО)
18.05.2021, 13:00
Глава Петрозаводска рассказал, почему его замы написали заявления об увольнении
16.05.2021, 10:48
В Петрозаводске юноша на электросамокате сбил ребенка: у девочки перелом черепа (ВИДЕО)
15.05.2021, 09:28
Умерла известная и удостоенная многих наград учительница в Петрозаводске

Чтиво

18.05.2021 14:03
Без политики
Родителям, которые ужасно боятся детских прививок
Детский мультфильм про бегемота, который ужас до чего боялся прививок, стал реальностью наших дней.
«20 лет назад сидели на скамейках, а теперь в WhatsApp»
18.05.2021 12:10
Город «всесоюзного старосты» в «ганзейском стиле» 6
17.05.2021 16:22
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»