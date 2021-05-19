Ливни, грозы и штормовой ветер надвигаются на Карелию

МЧС в Карелии предупреждает об ухудшении погодных условий на территории южных и центральных районов республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, во второй половине дня 20 мая местами, преимущественно по южным и центральным районам республики, ожидаются ливни, грозы, при грозах усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

В МЧС рекомендуют не приближаться к проводам, провисшим низко над землей; не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередач; не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра; ограничить поездки на личном автотранспорте; ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых; ограничить движение по пешеходным подвесным мостам; ограничить выход всех видов плавсредств (в том числе самодельных) в акватории крупных водоёмов.