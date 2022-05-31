Ливни и грозы идут в Карелию

МЧС Карелии предупредило о приближении непогоды.

По рассылке от МЧС Карелии на телефоны жителей Карелии пришло сообщение, что утром и днем 2 июня по республике ожидаются ливни и грозы. При грозах ожидается усиление ветра до 15-17 м/с.