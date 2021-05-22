Любарский назначил первый день личного приема жителей Петрозаводска – обещает встречаться каждый четверг

Глава Петрозаводска Владимир Любарский составил график личных приемов и пообещал, что в первый месяц они будут каждый четверг.

«В первый месяц, понимая, что после назначения на должность, особенный период, встречаться будем еженедельно. Далее - раз в месяц, в том числе попеременно с моим первым заместителем. Встречаться пока будем по четвергам, начиная с 27 мая», - написал Любарский на своей странице в соцсети.

Для записи необходимо обращаться в администрацию:

- по телефону: 8(8142)71-35-55 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;

- на адрес электронной почты: adm@petrozavodsk-mo.ru.

«Прошу с пониманием отнестись к соблюдению формальностей. Для предметного рассмотрения вашего вопроса в обращении желательно указать его суть. Спасибо за понимание, увидимся!», - добавил глава города.

Ранее Любарский назвал дату первой открытой планерки в мэрии, которые новый глава города решил возобновить.