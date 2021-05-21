Стало известно, когда пройдет первая открытая планерка в Петрозаводске

Новый глава Петрозаводска Владимир Любарский анонсировал первую открытую городскую планерку.

О возобновлении планерок Владимир Любарский сообщил на своей странице в соцсети.

«Друзья, как и обещал, в администрации будут проходить открытые городские планерки по рассмотрению актуальных вопросов развития города. Первая состоится в понедельник, в 10 часов в большом зале. Обсудим оперативную обстановку в Петрозаводске и реализацию мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»», - пишет глава города.

Напомним, общегородские планерок, на которых горожане могли лично задать вопросы мэру и прочим чиновникам, были отменены Ириной Мирошник в период ее нахождения в статусе мэра Петрозаводска.

Ранее глава Петрозаводска Владимир Любарский дал поручение своим заместителям составить план мероприятий по благоустройству города, а также по решению актуальных вопросов.