Любовь к России, где они никогда не были, стала причиной побега семьи латышей в Карелию

Прорвавшиеся в Россию латыши рассказали, почему решили эмигрировать из Евросоюза.

Как уже сообщалось, 17 января на границе России и Финляндии возле города Костомукша семья граждан Латвии и Швеции попросила политического убежища в нашей стране. Спустя несколько дней они впервые озвучили причины такого необычного в наше время решения: их преследовали органы опеки Швеции.

Корреспондент «МК в Карелии» встретился с Роландсом и Инитой и разузнал подробности того, что заставило их в буквальном смысле слова бежать из Евросоюза, воспользовавшись ротозейством финских пограничников.

Как пишет издание, оба супруга — этнические латыши, граждане Латвии, в России никогда не бывали. Только Роландса ребенком бабушка привозила к дальним родственникам в Псков. Бабушка была русской, хотя всю жизнь прожила в Латвии. Она и научила внука русскому языку. Инита же постигала язык в школе.

Девять лет назад пара перебралась в Швецию, Роландс нашел там работу (по профессии он столяр). Жили в маленьком городке, снимая полдома, здесь и родились трое сыновей. Все было нормально до февраля прошлого года, когда началась СВО.

Что произошло после, что стало причиной побега семейства из Швеции, незаконного перехода границы и жизни без денег и пока без перспектив, читайте в материале Максима Берштейна в «МК в Карелии».