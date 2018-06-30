Люди и факты: Этот день в истории

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"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.
Этот день в истории Карелии
В этот день в 1774 году с пуском первых двух домен начал действовать Александровский пушечный и снарядолитейный завод.
В 1922 году вышел первый номер литературно-художественного и научного приложения к газете "Карельская Коммуна" - "Красный клич".
В 1935 году состоялся первый выпуск учителей Карельского пединститута.
В 1944 году войсками Карельского фронта освобожден поселок Пряжа.
В 1958 году в Петрозаводске прошел первый съезд работников культуры Карельской АССР.
День в истории России и мира
В 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит.
В 1934 году в Германии прошла кровавая акция, вошедшая в историю как "Ночь длинных ножей". Это крупномасштабная кровавая расправа Гитлера и его окружения над неугодными партийными деятелями страны.
В 1971 год при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля "Союз-11".
В этот день родились
В 1860 году - Владимир Михельсон, российский физик и геофизик, метеоролог, академик.
В 1891 году - Стенли Спенсер, английский художник.
В 1934 году - Инна Ульянова, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.
В 1985 году - Майкл Фелпс, американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.
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