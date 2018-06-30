Люди и факты: Этот день в истории

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В этот день в 1774 году с пуском первых двух домен начал действовать Александровский пушечный и снарядолитейный завод.

В 1922 году вышел первый номер литературно-художественного и научного приложения к газете "Карельская Коммуна" - "Красный клич".

В 1935 году состоялся первый выпуск учителей Карельского пединститута.

В 1944 году войсками Карельского фронта освобожден поселок Пряжа.

В 1958 году в Петрозаводске прошел первый съезд работников культуры Карельской АССР.

День в истории России и мира

В 1908 году на Землю упал Тунгусский метеорит.

В 1934 году в Германии прошла кровавая акция, вошедшая в историю как "Ночь длинных ножей". Это крупномасштабная кровавая расправа Гитлера и его окружения над неугодными партийными деятелями страны.

В 1971 год при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля "Союз-11".

В этот день родились

В 1860 году - Владимир Михельсон, российский физик и геофизик, метеоролог, академик.

В 1891 году - Стенли Спенсер, английский художник.

В 1934 году - Инна Ульянова, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.

В 1985 году - Майкл Фелпс, американский пловец, 23-кратный олимпийский чемпион.