Люди и факты: Этот день в истории

"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В этот день в 1938 году родился Павел Леонтьев, карельский журналист, писатель, переводчик.

В 1969 году постановлением Совета Министров РСФСР Петрозаводскому заводу "Тяжбуммаш" присвоено имя В.И.Ленина.

День в истории России и мира

В 1099 году властителем Святой Земли избран Готфрид Бульонский.

В 1795 году в Москве в имении графа Шереметева открылся театр-дворец "Останкино".

В 1894 году В Париже стартовали первые в мире автомобильные соревнования.

В 1927 году в Италии создан футбольный клуб "Рома".

В этот день родились

В 1596 году – Михаил Федорович Романов, русский царь (1613-1645), первый царь из династии Романовых.

В 1822 году – Грегор Мендель, австрийский биолог, основоположник генетики.

В 1895 году – Павел Сухой, советский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор.

В 1916 году – Ирен Голицына, итальянский модельер.

В 1946 году – Борис Эйфман, советский и российский хореограф, балетмейстер, Народный артист России.

В 1946 году – Мирей Матье, французская певица.

В 1949 году – Джуна Давиташвили, советская и российская целительница, астролог.

В 1951 году – Олег Газманов, советский и российский эстрадный певец, композитор и поэт, Народный артист России.

В 1955 году – Уиллем Дефо, американский актер театра и кино.

В 1966 году – Иван Охлобыстин, российский актер, сценарист, режиссер, журналист, телеведущий.