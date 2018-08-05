Люди и факты: Этот день в истории

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"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.
Этот день в истории Карелии
В этот день в 1791 году родился Игнатий (Семенов Матвей Афанасьевич) (1791-1850), архиепископ Олонецкий в 1828-1842 гг.; писатель, олонецкий историограф, краевед.
В 1903 году был открыт первый фонтан в Петрозаводске.
В 1930 году была открыта физиотерапевтическая лечебница в Петрозаводске.
В 1976 году был подписан договор о закреплении дружественных отношений между городами Петрозаводск и Умео (Швеция).
В 1978 году указом Президиума Верховного совета СССР за большие успехи в хозяйственном и культурном строительстве, в связи с 200-летием столицы Карелии Петрозаводск был награжден орденом Трудового Красного знамени
День в истории России и мира
В 1772 году состоялся первый раздел Польши.
В 1941 году началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков.
В 1966 году вышел культовый альбом в истории рок-музыки Revolver группы The Beatles.
В 1967 году вышел в свет первый альбом рок-группы Pink Floyd.
В 1975 году в СССР вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень – Сургут.
В 1996 году в России установлены официальные символы президентской власти.
В этот день родились
В 1763 году – Яков Кульнев, русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.
В 1844 году – Илья Репин, русский художник, живописец, мемуарист.
В 1850 году – Ги де Мопассан, французский писатель.
В 1890 году – Наум Габо, русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства.
В 1893 году – Вера Холодная, русская актриса немого кино.
В 1898 году – Василий Лебедев-Кумач, советский поэт-песенник.
В 1905 году – Артем Микоян, советский авиаконструктор, академик.
В 1906 году – Джон Хьюстон, американский режиссер, сценарист и актер.
В 1911 году – Николай Курчев, советский альпинист, собиратель альпинистского фольклора.
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