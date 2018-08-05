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Новости. Общество
13:03, 05 Августа 2018

Люди и факты: Этот день в истории

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"Столица на Онего" предлагает вспомнить, чем запомнился этот день в истории мира, России и Карелии.

Этот день в истории Карелии

В этот день в 1791 году родился Игнатий (Семенов Матвей Афанасьевич) (1791-1850), архиепископ Олонецкий в 1828-1842 гг.; писатель, олонецкий историограф, краевед.

В 1903 году был открыт первый фонтан в Петрозаводске.

В 1930 году была открыта физиотерапевтическая лечебница в Петрозаводске.

В 1976 году был подписан договор о закреплении дружественных отношений между городами Петрозаводск и Умео (Швеция).

В 1978 году указом Президиума Верховного совета СССР за большие успехи в хозяйственном и культурном строительстве, в связи с 200-летием столицы Карелии Петрозаводск был награжден орденом Трудового Красного знамени

День в истории России и мира

В 1772 году состоялся первый раздел Польши.

В 1941 году началась героическая оборона Одессы от фашистских захватчиков.

В 1966 году вышел культовый альбом в истории рок-музыки Revolver группы The Beatles.

В 1967 году вышел в свет первый альбом рок-группы Pink Floyd.

В 1975 году в СССР вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень – Сургут.

В 1996 году в России установлены официальные символы президентской власти.

В этот день родились

В 1763 году – Яков Кульнев, русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.

В 1844 году – Илья Репин, русский художник, живописец, мемуарист.

В 1850 году – Ги де Мопассан, французский писатель.

В 1890 году – Наум Габо, русский и американский художник, скульптор и архитектор, теоретик искусства.

В 1893 году – Вера Холодная, русская актриса немого кино.

В 1898 году – Василий Лебедев-Кумач, советский поэт-песенник.

В 1905 году – Артем Микоян, советский авиаконструктор, академик.

В 1906 году – Джон Хьюстон, американский режиссер, сценарист и актер.

В 1911 году – Николай Курчев, советский альпинист, собиратель альпинистского фольклора.

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