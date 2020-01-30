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Лобода показала себя в купальнике без фотошопа

Новости. Общество
23:30, 30 Января 2020
фото: ©instagram.com/lobodaofficial
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Певица может себе позволить публиковать снимки без макияжа, еще и не редактируя свои формы.

37-летняя Светлана Лобода выглядит отлично и без этого. На многих артистов, которые ведут свои аккаунты в Instagram, регулярно обрушивается критика за любовь к фотошопу, пишет "Узнай все".

Знаменитости выравнивают цвет лица, разглаживают морщины, избавляются от целлюлита и вытягивают ноги при помощи фоторедакторов. В результате на фото поклонники видят идеальные фигуры и лица, но на самом деле их внешность далека от совершенства. Среди фотографий, которые публикует Светлана Лобода, немало тех, которые подойдут для глянцевых обложек. В то же время артистка не боится показаться без косметики и фотошопа.

На днях в Инстаграм Светланы Лободы появилось видео, на котором она запечатлена во время отдыха на берегу океана. Артистка позирует в движении, поэтому видно, у нее идеальная фигура и без всякого фотошопа.

Фанаты забросали Лободу комплиментами. Поклонники в восторге от форм певицы.

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