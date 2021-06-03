Лошадь застряла в кровати на улице Романтиков

В Ханты-Мансийском автономном округе спасатели освободили лошадь, застрявшую копытом в металлической кровати.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на казенное учреждение «Центроспас-Югория».

Это произошло на улице Романтиков в городе Нягань. Каким образом лошадь оказалась в ловушке, в спасательном ведомстве не уточнили. Судя по фото, опубликованному региональным департаментом гражданской защиты, она угодила в каркас кровати копытом и не могла самостоятельно его вытащить.

Хозяин тоже не мог помочь животному и обратился к сотрудникам «Центроспаса». Те расширили щель в конструкции при помощи специального оборудования и освободили лошадь.