Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

Ложь жительницы Карелии о краже сумки с документами может стоить ей свободы

Новости. Криминал
12:45, 13 Августа 2021
фото: © shutterstock.com

Новости партнеров

В Лахденпохском районе расследуется уголовное дело по факту заведомо ложного доноса, сообщили в МВД Карелии.

В начале августа в полицию Лахденпохского района поступило заявление от 31-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что у нее похитили сумку, в которой находились деньги и паспорт. По словам женщины, кража произошла на пляже: якобы она ушла купаться, а вещи оставила на берегу.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска выяснили, что сведения, предоставленные заявительницей, не соответствуют действительности.

Так, было установлено, что ее сумка и деньги не пропадали, а паспорт она утеряла по собственной невнимательности. Полгода назад женщина уже восстанавливала утерянный документ, удостоверяющий личность — теперь она потеряла его второй раз и, заявив о преступлении, хотела избежать административной ответственности. Однако теперь её ждет уголовное наказание.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.08.2021, 15:53
Власти Петрозаводска требуют убрать торговую палатку с арбузами у железнодорожного перехода
07.08.2021, 15:42
Дети из Карелии госпитализированы в Краснодарском крае с кишечной инфекцией
08.08.2021, 14:14
Посетительница вотчины карельского Деда Мороза сравнила ее с концлагерем для животных
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
08.08.2021, 10:07
Пенсионер погиб в результате аварии на трассе в Карелии
07.08.2021, 13:25
Внезапная ссора стала причиной кровавой резни на острове Валаам в Карелии

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»