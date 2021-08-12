Ложь жительницы Карелии о краже сумки с документами может стоить ей свободы

В Лахденпохском районе расследуется уголовное дело по факту заведомо ложного доноса, сообщили в МВД Карелии.

В начале августа в полицию Лахденпохского района поступило заявление от 31-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что у нее похитили сумку, в которой находились деньги и паспорт. По словам женщины, кража произошла на пляже: якобы она ушла купаться, а вещи оставила на берегу.

В ходе проверки сотрудники уголовного розыска выяснили, что сведения, предоставленные заявительницей, не соответствуют действительности.

Так, было установлено, что ее сумка и деньги не пропадали, а паспорт она утеряла по собственной невнимательности. Полгода назад женщина уже восстанавливала утерянный документ, удостоверяющий личность — теперь она потеряла его второй раз и, заявив о преступлении, хотела избежать административной ответственности. Однако теперь её ждет уголовное наказание.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.