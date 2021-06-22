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«Лучше, чем страшная клумба»: жители Петрозаводска сокрушаются, что в городе работают не все фонтаны

Новости. От читателей
16:11, 23 Июня 2021
фото: © комментатор со страницы Владимира Любарского

В Петрозаводске сохранились фонтаны с советских времен, которые сегодня стоят недействующими.

На странице главы Петрозаводска комментаторы разместили фото фонтана в парке культуры и отдыха, который сегодня не работает, и написали: «Обидно. Так здорово в жару у фонтана в парке отдыха посидеть, но…»

Также вспомнили горожане про клумбу на площади Гагарина: «Лучше б фонтан был, чем эта страшнейшая клумба».


© Николай Смирнов / Столица на Онего

Напомним, в Петрозаводске 1 июня заработали фонтаны «Молекула Фуллерена» напротив ПетрГУ, фонтан у кафе «Нойбранденбург», «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза», фонтан «Калевала» в сквере имени Элиоса Леннрота и открытый в прошлом году фонтан в сквере «Аквамарин», фонтан на Берёзовой аллее — излюбленное место отдыха горожан.

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Комментарии

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театральный критик
2021-06-23 16:15:43
Про совецкие времена - это к ульянову :)
Гость
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