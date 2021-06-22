«Лучше, чем страшная клумба»: жители Петрозаводска сокрушаются, что в городе работают не все фонтаны

В Петрозаводске сохранились фонтаны с советских времен, которые сегодня стоят недействующими.

На странице главы Петрозаводска комментаторы разместили фото фонтана в парке культуры и отдыха, который сегодня не работает, и написали: «Обидно. Так здорово в жару у фонтана в парке отдыха посидеть, но…»

Также вспомнили горожане про клумбу на площади Гагарина: «Лучше б фонтан был, чем эта страшнейшая клумба».



© Николай Смирнов / Столица на Онего

Напомним, в Петрозаводске 1 июня заработали фонтаны «Молекула Фуллерена» напротив ПетрГУ, фонтан у кафе «Нойбранденбург», «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза», фонтан «Калевала» в сквере имени Элиоса Леннрота и открытый в прошлом году фонтан в сквере «Аквамарин», фонтан на Берёзовой аллее — излюбленное место отдыха горожан.