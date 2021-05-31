Как открывали сезон фонтанов в Петрозаводске

«РКС-Петрозаводск» совместно с администрацией города открыли 1 июня сезон фонтанов в Петрозаводске.

В этом году мероприятие и праздничный концерт состоялись у фонтана на ул. Березовая аллея. Для петрозаводчан и гостей города выступили участники студии танца «Апельсиновая фиеста», вокально-хореографической студии «Поколение», зрителей вовлекли в действо интерактив от Пабло Колладо, танцора и хореографа из Кубы, и шоу мыльных пузырей.

Глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский поздравил петрозаводчан с открытием сезона фонтанов и вручил Благодарственные письма администрации ПГО электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда АО «ПКС-Водоканал» Исакову Андрею и слесарю-ремонтнику 4 разряда АО «ПКС-Водоканал» Пявину Вадиму. Депутат Законодательного собрания Карелии Марина Гуменникова поблагодарила сотрудников «РКС — Петрозаводск» за активное участие в благоустройстве города и вручила Благодарственное письмо Законодательного собрания техническому директору АО «ПКС — Водоканал» Виталию Остапчуку.





1 июня заработали фонтаны «Молекула Фуллерена» напротив ПетрГУ, фонтан у кафе «Нойбранденбург», «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза», фонтан «Калевала» в сквере имени Элиоса Леннрота и открытый в прошлом году фонтан в сквере «Аквамарин».

Фонтан на Берёзовой аллее, в этом году преобразился — сотрудники «РКС-Петрозаводск» помимо того, что прочистили трубы перед его запуском и установили электродвигатели (эта процедура обязательна каждый год), сделали косметический ремонт — обновленный фонтан, излюбленное место отдыха жителей микрорайона Древлянка.