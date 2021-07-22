Лучшие инновационные проекты для арктических территорий Карелии получат гранты от государства

Министерство экономического развития объявило о проведении конкурса инновационных проектов для районов республики, получивших статус территорий Арктической зоны России.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Конкурс «Арктический стартап» проводится по семи направлениям: «цифровые технологии», «медицина и технологии здоровьесбережения», «новые материалы и химические технологии», «новые приборы и интеллектуальные производственные технологии», «биотехнологии», «ресурсосберегающая энергетика», «новые образовательный технологии».

В конкурсе могут участвовать предприниматели, авторы бизнес-идей, учёные и изобретатели, у которых есть инновационные разработки для арктических террриторий.

Сколько денег дадут победителям, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».