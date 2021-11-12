Лучших специалистов кадрового менеджмента выбрали из 30 регионов России

На прошлой неделе состоялся финал открытого конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист в области кадрового менеджмента».

Конкурс — проект Самарской области, организованный при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. В этом году за звание лучших специалистов боролись больше 800 участников со всей страны.

Конкурс направлен на повышение престижа и значимости профессий, связанных с управлением и развитием персонала, расширение профессиональных компетенций, важен, конечно, и обмен опытом между участниками.

Отборочный этап конкурса прошли 3 работника «РКС-Петрозаводск». Специалист отдела реализации проектов Никита Микрюков стал третьим в номинации «Деятельность по обеспечению организации персоналом», специалист по подбору и обучению персонала Мария Мелентьева заняла 13 из 150 мест в номинации «Деятельность по обеспечению организации персоналом» и 11 место из 150 в номинации «Деятельность по развитию и оценке персонала», а в номинации «Трудовое законодательство и документационное обеспечение работы с персоналом» специалист отдела подбора, учета и развития персонала Любовь Шошина стала 19 из 350 возможных мест.

«На данный момент я заканчиваю обучение в ПетрГУ по специальности управление персоналом, мне осталось сдать последнюю сессию и защитить диплом. Принял участие в конкурсе для того, чтобы проверить и закрепить свои практические знания в этой области. Конкурс проходил в два этапа: первый этап (отборочный) — тестирование. Второй этап — кейсы. Нужно было расписать ответы на три ситуации, связанные с темой номинации. Стать призером, конечно, здорово и волнительно. Я не ожидал, но надеялся на успех», — рассказывает Никита Микрюков.

Поздравляем специалистов АО «ПКС-Тепловые сети» и АО «ПКС-Водоканал» с успешным участием в конкурсе и желаем им дальнейшего развития и совершенствования в профессии!