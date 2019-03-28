Лучшим актерам Карелии вручили премию "Онежская маска"

В среду в Музыкальном театре прошла церемония награждения лауреатов премии "Онежская маска", сообщили в правительстве Карелии.

В конкурсе приняли участие все профессиональные театральные коллективы республики. Специально для "Онежской маски" силами петрозаводских театров была подготовлена программа в формате театрального капустника, срежиссированная председателем Союза театральных деятелей Карелии Снежаной Савельевой.

Всего было выставлено 25 актерских работ и шесть актерских ансамблей – по одному от каждой театральной труппы.

Лауреатами премии по итогам сезона 2017/2018 стали:

- "Лучшая женская роль" – Любовь Бирюкова. Раневская в спектакле "Сад" по пьесе А.П. Чехова "Вишнёвый сад" (Театр кукол Карелии);

- "Лучшая мужская роль" – Эдуард Демидов. Коппелиус в балете "Коппелия" Л. Делиба (Музыкальный театр Карелии);

- "Лучшая роль второго плана". В этот сезон на роли второго плана урожай: их оказалось три. Одна женская и две мужских: Маргарита Чемдуж – Лола в опере "Сельская честь" П. Масканьи (Музыкальный театр Карелии); Александр Картушин – Анучкин в спектакле "Женитьба" Н.В. Гоголя (Негосударственный авторский театр "Ad Liberum"); Павел Назаров – Альфио в опере "Сельская честь" П. Масканьи (Музыкальный театр Карелии);

Премию в номинации "Дебют" в этом сезоне жюри под руководством известного театрального критика из Перми Татьяны Тихоновец решило не присуждать.

Премию "Лучшая роль в детском спектакле" получил Глеб Германов за роль Балды в спектакле "Сказка о попе и о работнике его Балде" А.С. Пушкина (Национальный театр Карелии).

В номинации "Лучший актерский ансамбль" были отмечены два театра. Премию получил актерский ансамбль спектакля "Сад" по пьесе А.П. Чехова "Вишневый сад", Театр кукол Карелии. Еще одним лучшим актерским ансамблем был признан актерский ансамбль спектакля "Сказка о попе и о работнике его Балде" А.С. Пушкина, Национальный театр Карелии.

В номинации "Форс-мажор" лауреатом стала Валерия Ломакина за виртуозную эксцентрику в роли Горничной в спектакле "Шикарная свадьба". Театр драмы Республики Карелия "Творческая мастерская".

"Премию критиков" получил спектакль Национального театра Карелии "Валентинов день" по пьесе И. Вырыпаева.

Премию "За честь и достоинство" вручили народному артисту России Петру Микшиеву (Национальный театр Карелии).

Премию "За преданность театру" получила заведующая пошивочным цехом Театра драмы РК "Творческая мастерская" Ирина Беляева.

Новой премией Председателя Союза театральных деятелей Карелии, которую было предложено назвать "Премией Л.Ф. Живых", – в честь легенды карельского театра Людмилы Живых – наградили заслуженного артиста Карелии хореографа Олега Щукарёва.