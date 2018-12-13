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Новости. Общество
12:52, 13 Декабря 2018
фото: пресс-служба президента

Лукашенко на встрече с Парфенчиковым объяснил запреты РФ на ввоз белорусских продуктов недобросовестной конкуренцией

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет об "атаках" в отношении белорусского продовольствия на российском рынке.

"Раз идет атака в отношении белорусской продукции, поставлена задача диверсифицировать рынки...Если Россия дальше будет проводить такую политику, мы, конечно, будем уходить на другие рынки", - сказал Лукашенко в четверг на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, пишет "Интерфакс".

По его словам, диверсификация экспорта - "это аксиома для любого государства, нельзя замыкаться даже на самое дружественное и братское государство - один рынок, не имея других". Белоруссия планирует сбалансировать свой экспорт, чтобы поставлять примерно по трети объемов на российский рынок, в Евросоюз, другие страны.

По словам Лукашенко, "в последнее время часто можно слышать о том, что Россия закрывает поставки той или иной белорусской продукции". "Обычная конкуренция", - считает он.

Президент также назвал необоснованными упреки в демпинге на российском рынке продовольствия.

"Я часто руководителям России говорю: создайте компанию какую-то крупную, и мы через нее будем поставлять на всю Россию. То есть здесь просто идет недобросовестная конкуренция. Дело абсолютно не в качестве", - считает Лукашенко.

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Комментарии

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Горожанин
2018-12-13 13:42:01
Как я и думал - ни слова о Карелии. Лукашенко прагматик и деловой человек, что он тут может увидеть привлекательного?
Grek
2018-12-13 13:06:22
Ну вот и поговорили . Только встретился с нашим и на другие рынки пошёп . Успех карелов очевиден .
кир
2018-12-13 12:58:28
Врёт браток.
Гость
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