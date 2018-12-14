Лукашенко рассчитывает на поддержку проекта "Амкодор" в Карелии

Ключевым событием визита официальной карельской делегации в Минск стала встреча президента Республики Беларусь Александр Лукашенко с главой Карелии Артуром Парфенчиковым.

Как сообщает официальный сайт белорусского лидера, Лукашенко назвал Карелию важным партнером в Северо-Западном федеральном округе и отметил, что Беларусь заинтересована в дальнейшем наращивании темпов торговли, продвижении деловых инициатив и поиске новых точек роста, сообщают "Вести Карелии".

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