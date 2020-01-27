Лыжница из Карелии отправится на первенство мира в Германии

Ольга Жолудева примет участие в первенстве мира по лыжным гонкам среди юниоров, сообщили в Минспорта Карелии.

В субботу, 25 января, на лыжно-биатлонном комплексе "Перекоп" в Кировской области состоялся очередной старт всероссийских соревнований по лыжным гонкам среди юниоров и юниорок 19-20 лет.



Ольга Жолудева, представляющая Карелию, заняла 4 место в масс-старте свободным стилем на дистанции 15 км.

Группа лидеров вместе с Ольгой оторвалась от ближайших преследовательниц почти на минуту, а отставание карельской спортсменки от победительницы Кристины Кусковой из Московской области составило 12 секунд.

По итогам отборочных соревнований карельская лыжница Ольга Жолудева вошла в состав сборной России для участия в первенстве мира среди юниоров, которое пройдет в Германии с 28 февраля по 8 марта.

Напомним, жителей Карелии приглашают на "Лыжню России".