890x80
Реклама

Лыжница из Карелии вошла в число кандидатов на участие в Олимпиаде

Новости. Спорт
18:20, 26 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

Новости партнеров

Ольга Жолудева вошла в состав спортсменов-кандидатов в команду России на XXIV Олимпийские зимние игры, рассказали в Минспорта Карелии.

Накануне, 23 октября, Олимпийский комитет России (ОКР) объявил спортсменов-кандидатов на попадание в национальную команду России для подготовки к участию в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

Всего в списке 599 атлетов, выступающих в следующих дисциплинах: биатлон, босблей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей и шорт-трек.

В список кандидатов по лыжным гонкам включена карельская спортсменка из Сегежи, мастер спорта России Ольга Жолудева.
Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса

Аналитика

Сегодня 15:07
Обществоведение
Ловушка для «мудаков» 4
Кому нужна маркировка «иностранного агента» в России.
Важнейшее из искусств 1
Сегодня 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 8
25.10.2021 18:54
«Карелия, это твой позор!» 4
25.10.2021 13:02
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 9
22.10.2021 15:41
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 7
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 7
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»