Лыжница из Карелии вошла в число кандидатов на участие в Олимпиаде

Ольга Жолудева вошла в состав спортсменов-кандидатов в команду России на XXIV Олимпийские зимние игры, рассказали в Минспорта Карелии.

Накануне, 23 октября, Олимпийский комитет России (ОКР) объявил спортсменов-кандидатов на попадание в национальную команду России для подготовки к участию в XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.

Всего в списке 599 атлетов, выступающих в следующих дисциплинах: биатлон, босблей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, хоккей и шорт-трек.

В список кандидатов по лыжным гонкам включена карельская спортсменка из Сегежи, мастер спорта России Ольга Жолудева.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.