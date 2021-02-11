Лыжница из Карелии вошла в десятку сильнейших спортсменов на Чемпионате мира

Сегежанка Ольга Жолудева заняла десятое место на Чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи в Финляндии, сообщили в Минспорта Карелии.

Сегодня, 12 февраля, в финском Вуокатти состоялся очередной соревновательный день в рамках Чемпионата мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи. Лыжница из Сегежи, мастер спорта России Ольга Жолудева, выступающая в составе сборной команды нашей страны, заняла 10 место на дистанции 5 км свободным стилем среди юниорок.

Напомним, 13 февраля в рамках Чемпионата состоятся эстафета 4х5 км, а 14 февраля - масс-старт 15/30 км классическим стилем.