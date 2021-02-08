Спортсменка из Карелии отправится на Чемпионат мира по лыжным гонкам

Сегежанка Ольга Жолудева вошла в состав сборной России и выступит на Чемпионате мира по лыжным гонкам cреди юниоров.

Карельская спортсменка, мастер спорта России Ольга Жолудева примет участие Чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23-х лет. Соревнования проходят с 7 по 14 февраля в Финляндии. В программе соревнований: спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем, сообщили в Минспорта Карелии.

Сегежанку ждет программа для юниоров 19-20 лет:

9 февраля - спринт классическим стилем;

11 февраля - индивидуальная гонка на 5км/10 км свободным стилем;

13 февраля - эстафета 4х5 км;

14 февраля - масс-старт 15/30 км классическим стилем.

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