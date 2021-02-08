Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии сделал прививку от коронавируса 19
Сегодня 16:13
Игорь Зубарев: "Возвращения к дистанту, против которого родители в Карелии собирали подписи, не будет" 2
Сегодня 10:30
В Петрозаводске врачи пятый месяц борются за жизнь ребенка, избитого отцом до полусмерти 6
Сегодня 16:32
Пьяный житель Карелии устроил резню, в которой погибла его жена и тяжело пострадала еще одна женщина 9
Сегодня 12:11
Карельский митрополит Константин назвал 22 июня "профессиональным праздником войск СС" 21
Сегодня 12:50

Спортсменка из Карелии отправится на Чемпионат мира по лыжным гонкам

Новости. Спорт
18:20, 08 Февраля 2021
фото: Минспорта Карелии
Загрузка...

Сегежанка Ольга Жолудева вошла в состав сборной России и выступит на Чемпионате мира по лыжным гонкам cреди юниоров.

Карельская спортсменка, мастер спорта России Ольга Жолудева примет участие Чемпионате мира по лыжным гонкам среди юниоров и молодежи до 23-х лет. Соревнования проходят с 7 по 14 февраля в Финляндии.  В программе соревнований: спринт классическим стилем, индивидуальная гонка свободным стилем, эстафеты и масс-старт классическим стилем, сообщили в Минспорта Карелии.

Сегежанку ждет программа для юниоров 19-20 лет:

9 февраля - спринт классическим стилем;

11 февраля - индивидуальная гонка на 5км/10 км свободным стилем;

13 февраля - эстафета 4х5 км;

14 февраля - масс-старт 15/30 км классическим стилем.

Ранее бегунья из Петрозаводска победила в марафоне "Дорога жизни".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
03.02.2021, 12:54
Сильные морозы возвращаются в Карелию
03.02.2021, 17:43
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)
04.02.2021, 13:53
Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)
02.02.2021, 16:00
"Я рыдала и билась головой об стену": Модель из Карелии рассказала о предательстве мужа-футболиста в Бразилии
01.02.2021, 18:20
Двух рыбаков нашли мёртвыми в палатке на льду Ладоги

Аналитика

05.02.2021 13:50
Политкухня
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме 7
На первое заседание рабочей группы по внесению изменений в Основной закон республики не пригласили ни общественников, ни журналистов.
Зачем сдавать анализы перед вакцинацией от COVID-19?
03.02.2021 11:00
Ни нефтяного завода, ни морского порта 10
02.02.2021 14:00
"Озеро" для аэропорта 13
29.01.2021 15:50
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Вся аналитика

Чтиво

04.02.2021 15:30
Без политики
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
Сегодня о группe клиник "Клиники на Чайкиной" знают многие жители не только Петрозаводска, но и других городов Карелии.
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
"Толпы не было" 1
02.02.2021 11:55
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»