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Бегунья из Петрозаводска победила в марафоне "Дорога жизни"

Новости. Спорт
17:40, 01 Февраля 2021
фото: © Минспорта Карелии
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Елизавета Ерохина завоевала "золото" на зимнем марафоне "Дорога жизни" в Санкт-Петербурге, сообщили в Минспорта Карелии.

Карельская спортсменка Елизавета Ерохина приняла участие в 52-ом зимнем марафоне "Дорога жизни", который прошел в Санкт-Петербурге в память о павших защитниках блокадного Ленинграда.

Традиционный пробег был посвящен 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Марафон собрал более 2 000 спортсменов.

Елизавета Ерохина заняла первое место среди женщин, преодолев 42 км 195 метров за 2:47,30. Данный результат является рекордом этой трассы среди женщин.

Елизавета Ерохина – воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №3, её тренирует Валерий Романюк.

Ранее спринтер из Петрозаводска стал лучшим на Открытом Чемпионате Москвы.

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