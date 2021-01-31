Бегунья из Петрозаводска победила в марафоне "Дорога жизни"

Елизавета Ерохина завоевала "золото" на зимнем марафоне "Дорога жизни" в Санкт-Петербурге, сообщили в Минспорта Карелии.

Карельская спортсменка Елизавета Ерохина приняла участие в 52-ом зимнем марафоне "Дорога жизни", который прошел в Санкт-Петербурге в память о павших защитниках блокадного Ленинграда.

Традиционный пробег был посвящен 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Марафон собрал более 2 000 спортсменов.

Елизавета Ерохина заняла первое место среди женщин, преодолев 42 км 195 метров за 2:47,30. Данный результат является рекордом этой трассы среди женщин.

Елизавета Ерохина – воспитанница спортивной школы олимпийского резерва №3, её тренирует Валерий Романюк.

Ранее спринтер из Петрозаводска стал лучшим на Открытом Чемпионате Москвы.