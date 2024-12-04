Лыжница из Петрозаводска стала первой в спринте на Всероссийских соревнованиях

Анна Корякова победила в возрастной группе среди девушке и юношей 17-18 лет.

Петрозаводчанка Анна Корякова победила в спринте на Всероссийских соревнованиях в Сыктывкаре среди юношей и девушек 17-18 лет. Об этом сообщили в паблике МУ «Дирекция спорта».

«Сегодня в Республиканском комплексе имени Раисы Сметаниной лыжники России соревновались в спринте свободным стилем.

Поздравляем спортсменку из Петрозаводска, самую юную лыжницу юниорской сборной страны! Анна стабильными результатами начала лыжный сезон.! Так держать!», — поздравили Анну в Дирекции спорта.

Ранее сообщали, что карельский спортсмен и ветеран СВО Андрей Рябинин привез медаль из Сыктывкара.