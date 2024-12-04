Карельский спортсмен и ветеран СВО привез медаль из Сыктывкара

Андрей Рябинин после реабилитации попробовал свои силы в пауэрлифтинге.

Карельский спортсмен, ветеран СВО Андрей Рябинин привез медаль из Сыктывкара. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей личной странице в соцсети.

Андрей Рябинин занял третье место в категории до 74 кг в дисциплине жим штанги лежа на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу.

Спортсмен является подопечным карельского филиала «Защитники Отечества». Мужчина соревновался наравне со спортсменами без инвалидности.

Андрей является ветераном СВО и профессионально занимается спортом. Он многократно побеждал и получал призы на чемпионатах и первенствах Карелии по самбо и дзюдо. Андрей — серебряный призер Первенства СЗФО по самбо.



«После тяжелого минно-взрывного ранения прошел реабилитацию, решил попробовать себя в новом виде спорта — пауэрлифтинге — и уже выиграл несколько серьезных соревнований. Поздравляю спортсмена и желаю дальнейших побед Андрею!», — сказал Артур Парфенчиков.