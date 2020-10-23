Лже-полицейский убедил жительницу Карелии оформить кредит и перевести ему деньги

Жертва телефонного мошенника в Карелии под влиянием преступника оформила кредит и перевела ему часть денег: он звонил ей даже тогда, когда она пришла в отделение полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД, первый звонок поступил 64-летней жительнице Пряжи с мобильного телефона. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил пенсионерке, что ее сбережения находятся под угрозой. Женщина знала о таких способах мошенничества и прекратила разговор.

Однако спустя некоторое время ей позвонили уже с городского номера телефона. На этот раз звонивший представился сотрудником полиции. По его словам, счет пенсионерки подвергся атаке аферистов, и их необходимо вычислить. Для этого требовалось назвать реквизиты карты и продиктовать трехзначный код.

Такие требования не вызвали сомнений у жертвы мошенника. Она выполнила указания абонента, после чего на ее имя был оформлен кредит в размере 240 тыс. рублей. Собеседник заверил, что все идет по плану, и попросил обналичить часть средств. Женщина успела перевести 50 тыс. рублей на незнакомый счет, но об этом стало известно ее сыну. Он заподозрил неладное и посоветовал обратиться в местное подразделение органов внутренних дел.

"Даже в отделении полиции, когда потерпевшая писала заявление, мошенники продолжали ей звонить и требовать перевода оставшихся средств", - рассказали в пресс-службе МВД

Полиция проводит проверку, после чего будет принято процессуальное решение.