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Лже-полицейский убедил жительницу Карелии оформить кредит и перевести ему деньги

Новости. Криминал
12:25, 24 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Максим Шеметов
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Жертва телефонного мошенника в Карелии под влиянием преступника оформила кредит и перевела ему часть денег:  он звонил ей даже тогда, когда она пришла в отделение полиции.

Как сообщили в пресс-службе МВД, первый звонок поступил 64-летней жительнице Пряжи с мобильного телефона. Неизвестный представился сотрудником банка и сообщил пенсионерке, что ее сбережения находятся под угрозой. Женщина знала о таких способах мошенничества и прекратила разговор.

Однако спустя некоторое время ей позвонили уже с городского номера телефона. На этот раз звонивший представился сотрудником полиции. По его словам, счет пенсионерки подвергся атаке аферистов, и их необходимо вычислить. Для этого требовалось назвать реквизиты карты и продиктовать трехзначный код. 

Такие требования не вызвали сомнений у жертвы мошенника. Она выполнила указания абонента, после чего на ее имя был оформлен кредит в размере 240 тыс. рублей. Собеседник заверил, что все идет по плану, и попросил обналичить часть средств. Женщина успела перевести 50 тыс. рублей на незнакомый счет, но об этом стало известно ее сыну. Он заподозрил неладное и посоветовал обратиться в местное подразделение органов внутренних дел.

"Даже в отделении полиции, когда потерпевшая писала заявление, мошенники продолжали ей звонить и требовать перевода оставшихся средств", - рассказали в пресс-службе МВД

Полиция проводит проверку, после чего будет принято процессуальное решение.

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