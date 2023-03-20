Лжебанкиры убедили жительницу Петрозаводска перевести им все сбережения и взять многомиллионные кредиты

Правоохранительные органы столицы Карелии расследуют уголовное дело о мошенничестве на 3,3 млн рублей.

В полицию Петрозаводска поступило заявление от 39-летней горожанки. Она поддалась на уловки мошенников и лишилась всех сбережений.

Женщине позвонили неизвестные и представились сотрудниками одного из банков.



Они сообщили петрозаводчанке, что злоумышленники пытаются получить доступ к ее деньгам. Чтобы обезопасить средства, требовалось срочно закрыть основной счет и перевести все сбережения на другой. Следуя указаниям неизвестных, петрозаводчанка обналичила свои накопления - 350 тысяч рублей и перевела их на номер счета, который ей продиктовали.

Далее собеседник сообщил женщине, что от ее имени стали поступать заявки на оформление кредита. Чтобы их аннулировать, требовалось самостоятельно получить займы в нескольких финансовых учреждениях.



Там ей выдали около трех миллионов рублей, которые она также перевела неизвестным. Дома она рассказала о произошедшем супругу, который сразу же заподозрил обман и убедил ее обратиться в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве, рассказали в МВД Карелии.