Лжесотрудник Пенсионного фонда запугиванием выманил у жительницы Карелии 55 тысяч рублей

В Костомукше пенсионерка дважды попалась на удочку мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции по Костомукше обратилась 59-летняя горожанка с сообщением о хищении средств. Как выяснили полицейские, ее обманули дважды.

Весной этого года пенсионерке на мобильный телефон позвонил человек, который представился работником центра здоровья. Он сообщил, что женщине полагается компенсация в сумме 500 тысяч рублей за ранее приобретенные лекарственные средства, так как якобы они были поддельными.

При этом для получения столь крупного бонуса незнакомец требовал уплатить "комиссию" в 30 тысяч рублей.

Женщина действительно ранее приобретала препараты для улучшения здоровья. Поверив словам неизвестного, она перевела деньги, а затем в течение нескольких месяцев ждала обещанного, но выплаты на ее счет не поступили.

На минувшей неделе, 1 ноября, ей снова позвонили. На этот раз абонент представился сотрудником Пенсионного фонда. Он убеждал жительницу Карелии в том, что для получения все той же компенсации ей вновь необходимо перевести деньги, причем сумма была заявлена в 150 тысяч рублей.

Жительница Карелии не соглашалась, однако незнакомец строго добавил, что если она этого не сделает, то с пенсии ежемесячно будет удерживаться 10 тысяч рублей, и будто бы только когда вся сумма комиссии будет выплачена, она получит полумиллионную компенсацию. Костомукшанка через банкомат перевела 55 тысяч рублей, пару дней спустя засомневалась, поняла, что никакой выплаты не получит, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам при поступлении какой-либо информации по телефону сохранять бдительность, кем бы ни представлялись звонящие. Если вам сообщают о денежных выплатах, выигрышах - не спешите предпринимать какие-либо действия, перепроверяйте все сведения через официальные источники, не верьте посулам посторонних лиц, обращайте внимание на то, что мошенники часто используют подобную схему в отношении пожилых людей, как правило, имеющих проблемы со здоровьем.

Молодому поколению следует постоянно напоминать возрастным представителям о наиболее популярных сценариях обманного хищения средств.