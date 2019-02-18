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Новости. Общество
10:24, 18 Февраля 2019
фото: © Алексей Филиппов/ТАСС

Лжесотрудники МЧС продали бабушке в поселке Карелии комплект для пожаротушения за 10 тысяч рублей

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Жительница Олонецкого района стала жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

На минувшей неделе, 13 февраля, в дежурную часть полиции по Олонецкому району обратилась 76-летняя жительница одной из деревень.

Заявительница сообщила, что днем к ней в дом пришли двое незнакомых мужчин, которые представились сотрудниками пожарной части. Они сказали, что занимаются проверкой газового оборудования, проводки и электрических счетчиков.

Доверчивая жительница Карелии впустила их в дом.
После "проверки" лжеработники предложили приобрести комплект первичных средств пожаротушения: огнетушитель, пожарный шланг, противопожарное полотно и универсальный детектор загрязнителя воздуха. Стоимость комплекта составила 10 тысяч рублей. При оплате покупки, незнакомцы дали женщине товарный чек, а также оставили контактный номер для связи.

Уже после ухода незваных гостей гражданка поговорила с соседкой и та объяснила, что цена на эти приборы сильно завышена и что она стала жертвой мошенников.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, ведется розыск подозреваемых.

Аналогичные сообщения о лжегазовщиках, которые ходят по домам одиноких пожилых людей, поступили в полицию по Прионежскому району.

Сотрудники полиции призывают жителей Карелии быть бдительными! Не открывайте двери незнакомым людям, не впускайте их в свои дома.

Представители коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения. Если незнакомец представляется работником одного из учреждений, необходимо попросить его предъявить удостоверение, спросить данные этого человека и связаться с той службой, которую он называет с целью уточнить, работает ли у них такой гражданин и направляли ли его к вам.

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Комментарии

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кир
2019-02-18 11:16:02
Большевики быстро порядок бы навели. Кстати, немцы тоже.
Гость
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