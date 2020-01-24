Магазин новой торговой сети появился в Петрозаводске

В столице Карелии открылась торговая точка сети "Первым делом".

Новый магазин с вывеской "Первым делом" открылся в Петрозаводске на улице Куйбышева. Ранее эту площадь занимала торговая точка сети "SPAR".

Как сообщало в конце 2019 года издание "РБК", открытием новой продовольственной сети под брендом "Первым делом" занимается группа "Дикси".

Сеть магазинов формата "у дома" развивается по франшизе. Было указано, что к своей франчайзинговой программе "Дикси" предлагает присоединиться действующим продуктовым магазинам с рекомендуемой площадью торгового зала не менее 50 кв. м.







Как сообщалось ранее, в Петрозаводске подлежали закрытию три магазина сети "ТД "Интерторг", управляющей торговыми точками "7Я семьЯ" и "SPAR".