«Маяки и лед», — фотограф из Карелии запечатлел ориентиры на просторах огромного озера

Илья Тимин опубликовал серию фотографий онежских маяков.
Известный фотограф и путешественник из Карелии Илья Тимин опубликовал на своей странице в соцсети серию фото с маяками на Онежском озере.
«Маяки и лед», — так назвал фотограф свои работы.
Все фото — зимние, и ориентиры стоят среди онежских просторов среди льда и снега.
Ранее фотограф уже публиковал фото одного из маяков на Онежском озере, на выходе из Петрозаводской губы.
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