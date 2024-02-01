«Маяки и лед», — фотограф из Карелии запечатлел ориентиры на просторах огромного озера

Илья Тимин опубликовал серию фотографий онежских маяков.

Известный фотограф и путешественник из Карелии Илья Тимин опубликовал на своей странице в соцсети серию фото с маяками на Онежском озере.

«Маяки и лед», — так назвал фотограф свои работы.

Все фото — зимние, и ориентиры стоят среди онежских просторов среди льда и снега.

Ранее фотограф уже публиковал фото одного из маяков на Онежском озере, на выходе из Петрозаводской губы.